В Кабуле сообщили о гибели не менее семи человек при взрыве

По информации представителя управления безопасности города, еще 20 пострадали

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате подрыва автобуса в одном из районов Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя управления безопасности города.

По его сведениям, еще не менее 20 человек получили ранения. Район, в котором произошел взрыв, оцеплен, ведется расследование.

Ранее о взрыве в Кабуле информировала афганская газета Hasht-e Subh Daily.

За последние месяцы в нескольких провинциях Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ), так и мирные жители. Ответственность за многие диверсии взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.