Сотрудника колонии в КБР подозревают в превышении полномочий

По данным СК, сотрудник ФСИН избил осужденного

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника исправительной колонии в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), подозреваемого в избиении осужденного, сообщили в следственном управлении СК РФ по КБР.

"По версии следствия, 9 октября 2023 года начальник отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР, находясь на режимной территории исправительного учреждения, в ходе конфликта с осужденным, превышая должностные полномочия, нанес ему многочисленные удары руками и ногами в различные участки туловища и головы, причинив телесные повреждения в виде гематом и ссадин", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следственным отделом по Чегемскому району управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, совершенное с применением насилия) УК РФ.

Отмечается, что следствием проводятся мероприятия по формированию доказательственной базы.