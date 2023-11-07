7 ноября, 18:05

Суд дал 13 лет колонии за наркотики активистке, занимавшейся проблемой домашнего насилия

Анфиса Скубко будет отбывать наказание в колонии общего режима

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 13 годам колонии активистку центра "Насилию.нет" (внесен в реестр иноагентов) Анфису Скубко (признана иноагентом), признав ее виновной в торговле наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мещанский районный суд города Москвы признал Скубко виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), двум эпизодам ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Скубко была студенткой ВШЭ и координатором движения "Насилию.нет", которое занимается психологической и юридической помощью жертвам домашнего насилия. В декабре 2020 года Министерство юстиции внесло организацию в реестр НКО-иностранных агентов. В общей сложности организация была оштрафована на 900 тыс. рублей за нарушение законодательства в сфере деятельности иностранных агентов.

Скубко задержали 5 сентября 2019 года вместе с ее молодым человеком у нелегального склада с наркотическими веществами в Москве. По версии стороны обвинения, Скубко была администратором подпольного магазина по торговле запрещенным веществами, который работал через даркнет. 

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