Число пострадавших при обстреле центра Донецка выросло до 20

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады, ее командир - полковник Дмитрий Храпач

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 20. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"По состоянию на 20:30 (мск - прим. ТАСС), по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

В представительстве уточнили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады, ее командир - полковник Дмитрий Храпач. "Враг трижды: в 16:25, 16:40 и 18:27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе н. п. Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная)", - отметили в представительстве.