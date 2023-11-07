7 ноября, 17:53,
обновлено 7 ноября, 19:04
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле центра Донецка выросло до 20

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады, ее командир - полковник Дмитрий Храпач

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 20. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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"По состоянию на 20:30 (мск - прим. ТАСС), по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

В представительстве уточнили, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады, ее командир - полковник Дмитрий Храпач. "Враг трижды: в 16:25, 16:40 и 18:27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе н. п. Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная)", - отметили в представительстве. 

Теги:
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