Среди пострадавших при обстреле центра Донецка оказались три медика

Как пояснили в оперативных службах, точных цифр по пострадавшим нет

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Три сотрудника бригады скорой помощи получили ранения в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

"К сожалению, сегодня при обстреле пострадали три сотрудника бригады скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшим. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек - это и погибшие, и пострадавшие. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди.