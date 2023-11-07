7 ноября, 19:07
Военная операция на Украине

Среди пострадавших при обстреле центра Донецка оказались три медика

Как пояснили в оперативных службах, точных цифр по пострадавшим нет

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Три сотрудника бригады скорой помощи получили ранения в результате обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

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"К сожалению, сегодня при обстреле пострадали три сотрудника бригады скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшим. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек - это и погибшие, и пострадавшие. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди. 

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