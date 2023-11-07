В Ярославской области в ДТП с мотоблоком погибли мужчина и его 15-летний сын

СК возбудил дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина и его 15-летний сын погибли при столкновении автомобиля с мотоблоком в Угличском районе Ярославской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В районе деревни Вякирево Угличского района Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли отец с несовершеннолетним сыном. По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места)", - говорится в сообщении.

В районе деревни Вякирево произошло столкновение неизвестного автомобиля и мотоблока. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина 1983 года рождения и мальчик 2008 года рождения, передвигавшиеся на мотоблоке, погибли на месте. "Сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП", - сообщили в пресс-службе.