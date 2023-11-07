На МКАД грузовик наехал на автомобиль и пешехода

Авария произошла на внешней стороне 82-го км автодороги перед развязкой с Дмитровским шоссе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. На внешней стороне 82-го км МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 82-го км МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП незначительно затруднено.