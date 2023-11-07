Число раненых в донецкой маршрутке в результате обстрела ВСУ возросло до четырех

Еще двое пострадали при украинском ударе по Буденновскому району города

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела маршрутки в Калининском районе Донецка, увеличилось до четырех, еще двое пострадали при ударе ВСУ по Буденновскому району. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 ноября по состоянию на 23:00 (мск - прим. ТАСС) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Буденновский район: по ул. Багратиона, 12, пострадали мужчины 1954 и 1985 года рождения, Калининский район: в маршрутном такси ранены женщины 1994, 1974 и 1990 года рождения, мужчина 1994 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что в Буденновском районе при обстреле повреждено здание Центральной городской клинической больницы №16, а также 13 многоквартирных домов.

Ранее в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС об обстреле маршрутного автобуса, на тот момент было известно о двух раненых.

Помимо этого, украинские военные трижды обстреляли Ворошиловский район из реактивной системы залпового огня HIMARS. Было зафиксировано прямое попадание снаряда в здание Управления труда и социальной защиты населения. Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек - это и погибшие, и пострадавшие. Среди них три сотрудника бригады скорой помощи. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди.