7 ноября, 21:36
Военная операция на Украине

Офицер украинской разведки обжаловал заочный арест по делу о подготовке теракта в РФ

Максим Кириловц также обвиняется в незаконном хранении и контрабанде оружия, пересечении границы России, создании террористического сообщества

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Защита сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в подготовке теракта в России, обжаловала решение суда о его заочном аресте. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, который принял решение о заочном аресте украинского военнослужащего.

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"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Кириловца на решение об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста", - сказали в суде.

Сотруднику ГУР МО Украины заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ: подготовка теракта, незаконное хранение оружия, незаконное пересечение границы России, создание террористического сообщества и контрабанда оружия.

Второй Западный окружной военный суд в июле приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей агента ГУР Александра Цилыка, задержанного в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств. Цилык признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

По данным ФСБ РФ, житель Киевской области Цилык был завербован и действовал по указанию Кириловца. Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России для оборудования схронов и переправки в РФ самодельных взрывных устройств, а в ходе повторного прибытия в Россию был задержан с поличным. Для перехода через границу Цилык использовал фальшивые документы, согласно которым якобы ехал в Россию на лечение. 

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