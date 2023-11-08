В результате обстрела Донецка и Макеевки погибли три человека

Еще 30 получили ранения, среди них 3 подростка

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. В результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны ВСУ 3 человека погибли, 30 ранены, в том числе 3 подростка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"По состоянию на 00:00подтверждены данные по 3 погибшим в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц, в т. ч. трое подростков 2006, 2007 и 2006 г. р., в Ворошиловском, Калининском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

За прошедшие сутки ВСУ 57 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 169 боеприпасов. Повреждены 13 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.