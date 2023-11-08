МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС

Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье УК, сказано в базе ведомства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск. Позже в розыск объявлена Томоко Аканэ, председатель МУС Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся мeждународной зaщитой, от 14 декабря 1973 года главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции иностранных государств.