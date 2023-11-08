В Приморье без электричества остались 1,2 тыс. частных домов

К отключениям привел циклон

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. частных домов, в которых проживают 2,4 тыс. жителей, в Приморском крае остаются без электричества спустя сутки после дождей, снегопадов и ледяных дождей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

"После прошедших 5-6 ноября осадков смешанного типа сложная обстановка остается на территории Лесозаводского и Дальнереченского городских округов, Пограничного и Пожарского муниципальных округов, где в результате ледяного дождя, интенсивных осадков и порывистого ветра произошли массовые отключения электричества. Всего по краю без электроснабжения на утро среды остаются 1 223 дома частного сектора, 2 444 человека", - сообщили в пресс-службе.

На территории Лесозаводска без света остаются 738 домов и 1 328 человек, в Пограничном округе - 278 домов на 527 человек, в Пожарском округе - 55 домов на 130 человек, в Ханкайском округе - 137 домов и 420 жителей. Восстановительные работы в Дальнереченске практически завершены, там без электроснабжения остаются 5 домов частного сектора, в которых проживают 17 человек.

В понедельник-вторник в Приморском крае прошли осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. Из-за отключения света в некоторых районах наблюдались перебои с отоплением.