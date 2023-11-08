В Австралии без связи и интернета остались миллионы человек

Из-за масштабного сбоя у телекоммуникационной компании Optus оказались недоступны услуги такси и доставки еды, также были отключены телефоны медицинских служб и нарушена работа некоторых банков и платежных систем

СИДНЕЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько миллионов человек в Австралии остались в среду без интернета и мобильной связи из-за масштабного сбоя, зафиксированного вторым по величине провайдером страны - телекоммуникационной компанией Optus. Как сообщили ТАСС в одном из офисов компании, сбой затронул сотни городов на восточном побережье страны.

"Нам известно о серьезном сбое, оставившем наших клиентов без связи. Сейчас все технические службы компании работают над восстановлением системы, и мы надеемся, что нам удастся вернуться к нормальной работе быстро", - указали в Optus, отметив также, что пока невозможно даже приблизительно сказать, когда "получится вернуть хотя бы мобильную связь". Кроме того, сотрудники провайдера отметили, что причина сбоя "по-прежнему остается невыясненной".

Первые сообщения об отключении мобильной связи и интернета поступили от пользователей около 05:30 по местному времени (21:30 7 ноября мск). Клиенты Optus сообщали об отсутствии стационарного и мобильного интернета, а также сотовой связи. Единственной доступной услугой для небольшой части пользователей оказался доступ к Telegram и X (ранее Twitter). Позднее стало известно, что из-за сбоя движение общественного транспорта в Мельбурне было парализовано, оказались недоступны услуги такси и доставки еды Uber, а также были отключены телефоны части медицинских служб, в том числе службы скорой помощи, и базы данных нескольких университетов. Также была нарушена работа некоторых банков и платежных систем.

В правительстве Австралии заявили, что властями "известно о масштабном сбое, затронувшем значительную часть населения страны", однако первоначальная проверка причин произошедшего "показала, что сбой не является следствием кибератаки или попытки взлома систем Optus хакерами". Отраслевые эксперты полагают, что наиболее вероятной причиной произошедшего является "некорректная попытка обновить систему, повлекшая за собой каскад сбоев на всех уровнях". "Это очень масштабный сбой в сети, настолько серьезный, что система оказалась просто обрушена", - заявил в эфире радиостанции ABC системный аналитик Пол Бадд, отметив, что восстановительные работы могут занять до 24 часов.

Optus - вторая по величине телекоммуникационная компания Австралии. По данным государственного казначейства, мобильная абонентская база Optus насчитывает более 10,2 млн абонентов мобильной связи и обладает самой широкой сетью, способной обеспечить мобильную связь и интернет для 98,5% австралийского населения.