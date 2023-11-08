В Бурятии произошел пожар в Озерной горнорудной компании

Пострадавших нет

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в Озерной горнорудной компании в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Озерное" (Озерная горнорудная компания).

"В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. В ближайшее время пожар будет локализован и потушен. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Позже глава республики Алексей Цыденов сообщил, что возгорание распространилось на 500 кв. м

"Здание 100 на 150 м. Горит 500 кв. м. Распространения огня остановлено. <...> Пострадавших нет", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Предварительные причины возгорания выясняются, на месте работают оперативные службы. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, горит здание неэксплуатируемого цеха. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 29 человек и 16 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

ГОК расположен на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.