В Хабаровском крае с приходом снежного циклона завершился пожароопасный сезон

В 2023 году в регионе ликвидировали 837 возгораний на площади почти 854 тыс. га

ТАСС, 8 ноября. Пожароопасный сезон завершился в Хабаровском крае в связи с прохождением снежного циклона, сообщили в региональном правительстве.

"С пришедшим накануне снежным циклоном в Хабаровском крае завершился пожароопасный сезон. В связи с обильным снегом и установлением среднесуточных отрицательных температур он закрыт в последних 12 лесничествах, расположенных на территориях Вяземского, Бикинского, имени Лазо, Нанайского и Хабаровского районов. Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства и лесопереработки края", - говорится в сообщении.

В этом году лесопожарная служба ликвидировала 837 возгораний на площади почти 854 тыс. га. По сравнению с прошлым годом территория горения сократилась на почти 40 тыс. га, но количество возгораний возросло более чем на 500.

По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько, сложная обстановка с лесными пожарами сохранялась в крае до середины августа. Из-за сухих гроз горело более 134 тыс. га леса. В пик пожароопасного сезона, краю оказывали помощь 282 пожарных специалиста из Приморского края, Красноярского края, Бурятии и федерального резерва из Омска. Всего было задействовано 95% лесопожарных формирований. Также были привлечены силы и средства арендаторов.

В настоящее время учреждения начинают подготовку к сезону 2024 года. Им предстоит проверить состояние техники, оборудования и инвентаря, а также разработать графики технического обслуживания и ремонта, обновить планы тушения лесных пожаров.