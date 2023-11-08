В Красноярском крае при пожаре в доме погибли три человека

По информации регионального главка МЧС, предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности при курении

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном по ул. Школьной села Можарка Курагинского района обнаружены тела 66-летней женщины, ее 65-летнего супруга и их 54-летнего знакомого с признаками отравления угарным газом", - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 3. ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в доме находились муж с женой и их общий знакомый, они праздновали день рождения. Для обогрева жилого дома использовались различные электрические обогревательные приборы и электрические плиты, при этом подключение к линии электропередачи за неуплату было отключено более пяти лет назад, а хозяева осуществляли незаконное подключение. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

По информации регионального главка МЧС, предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Площадь возгорания составила 15 кв. м. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 20 человек.