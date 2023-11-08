8 ноября, 01:58

В Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед

Как сообщили в региональной прокуратуре, ведутся поиски

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ведутся поисковые работы.

"В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход "Буран", на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения", - говорится в сообщении. Тела не обнаружены.

Инцидент произошел 7 ноября. Поисковые работы находятся на контроле прокуратуры. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация