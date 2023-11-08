В Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед

Как сообщили в региональной прокуратуре, ведутся поиски

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ведутся поисковые работы.

"В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход "Буран", на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения", - говорится в сообщении. Тела не обнаружены.

Инцидент произошел 7 ноября. Поисковые работы находятся на контроле прокуратуры.