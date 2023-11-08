В Казахстане госпитализировали 33 детей после отравления в столовой

С таким же диагнозом в больницу поступили двое взрослых

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 33 детей и 2 взрослых госпитализировали после отравления в школьной столовой в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.

"Общее количество обратившихся в приемное отделение центральной районной больницы - 48, из них 35 госпитализированы, среди которых 2 - взрослые. Основной контингент поступивших в больницу составляют дети (школьники) в возрасте 7-10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

"По предварительным данным, все пострадавшие отравились в школьной столовой во время обеда", - указали в управлении.

Всем пострадавшим поставлен диагноз острое пищевое отравление, состояние госпитализированных умеренно стабильное. Организовано 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатров, участковых медсестер, проведено 205 подворовых обходов в Байзакском районе области, где произошел инцидент. Проверено состояние и здоровье всех школьников в районе, за ними установлено наблюдение, отметили в управлении.