В Забайкалье отравившиеся в больнице дети находятся в удовлетворительном состоянии

Как сообщили в краевом Министерстве здравоохранения, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Пациенты Краевой детской клинической больницы в Чите, у которых появились симптомы пищевого отравления, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"У шестерых несовершеннолетних были симптомы дисфункции кишечника. Состояние удовлетворительное. Получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в пресс-службе.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексею Вольному представить доклад о ходе доследственной проверки по факту отравления детей в больнице.

Симптомы отравления у пациентов появились 7 ноября. По данному факту проводится служебная проверка регионального Минздрава. Краевое управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование. В случае, если причиной недомогания детей стала некачественная еда, контракт с поставщиком медицинского питания будет расторгнут.