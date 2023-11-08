В Омске вынесли приговор владельцу батутного центра, где пострадали 19 человек

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к двум годам лишения свободы условно владельца батутного центра, где за два года получили травмы 19 человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, подсудимый также выплатит пострадавшим более 645 тыс. рублей морального вреда.

"В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму более 645 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", - говорится в сообщении.

Суд установил, что к работе в батутном центре привлекались инструкторы с недостаточным уровнем подготовки и не имеющие необходимой квалификации, информирование потребителей о рисках травмирования и правилах личной безопасности не производилось. В результате с 2020 по 2021 год при отдыхе различные травмы получили 19 человек, включая детей.