В Приамурье директора стройкомпании осудили за хищение 167 млн рублей при возведении школы

Его приговорили к 3,5 года лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Селемджинский районный суд приговорили директора строительной компании к 3,5 года лишения свободы за хищение более 167 млн рублей при строительстве школы по нацпроекту в Амурской области. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Селемджинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Похищено более 167 млн рублей при строительстве школы в рамках мероприятий национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2020 году директор подрядной организации заключил с Экимчанской средней общеобразовательной школой контракт на выполнение работ по строительству новой школы на 165 учащихся. В период с 2020 года по 2021 год подрядчику авансом перечислялись бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 167 млн рублей. При этом руководитель подрядной организации выполнять работы в рамках контракта не планировал, а установленная часть винтовых свай не соответствовала проектной документации. Похищенными деньгами директор распорядился по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По информации прокуратуры Амурской области, в июле 2022 года подсудимый был заключен под стражу на период следствия более чем на один год. В связи с этим в исправительной колонии он проведет около двух лет.