На Урале прокуратура просит о принудительном лечении обвиняемой в убийстве троих детей

У женщины диагностировано временное психическое заболевание, сообщили в пресс-службе регионального ведомства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области утвердила постановление по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в убийстве троих своих детей, и просит суд рассмотреть вопрос о ее принудительном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, отметив, что у женщины диагностировано временное психическое заболевание.

"Прокуратура направила в суд уголовное дело для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины за убийство троих детей в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге. <...> Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении женщины принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Как добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, в ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 20 свидетелей, истребована и проанализирована характеризующая документация, осуществлены осмотры места происшествия и предметов. "Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Сапегина.

По версии следствия, с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире дома на улице Бажова, убила троих своих несовершеннолетних детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Адвокат Олег Грязютин сообщал журналистам, что обвиняемая частично признала вину.

"На месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственник квартиры, в которой произошло это ЧП. Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями МВД", - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.