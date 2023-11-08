Полиция Петербурга задержала в ДНР подозреваемых в работе на киевский кол-центр

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

ТАСС, 8 ноября. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) четверых подозреваемых в организации канала обналичивания и пересылки похищенных у пенсионеров денежных средств на Украину. Об этом сообщили в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Оперативной группой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет. С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организованна сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории Донецкой Народной Республики. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полицию обратилась женщина, которой мошенники предложили приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Оперативники выяснили, что сайт биржи является ложным и включен в соответствующий реестр Центробанка, а похищенные сбережения пенсионерки направили в Киев. Там находился кол-центр, его работники совершали дистанционные мошенничества в отношении россиян под видом инвестиций.

Ущерб превысил 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Четверым фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.