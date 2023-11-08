В ХМАО двое рабочих пострадали при ЧП на месторождении

Их доставили в региональную больницу, рассказал собеседник ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих получили травмы при ЧП на одном из месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Состояние пострадавших - средней степени тяжести, они госпитализированы, сообщили ТАСС в Окружной клинической больнице (ОКБ) Ханты-Мансийска.

"Состояние двух пострадавших средней степени тяжести, они госпитализированы. Лечение проходят в профильном отделении ОКБ Ханты-Мансийска. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что двое рабочих пострадали при проведении работ на одном из месторождений в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.