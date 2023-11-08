В Бурятии локализовали пожар на объекте Озерной горнорудной компании

К тушению привлекли более 30 специалистов и 18 единиц техники

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар в помещении Озерной горнорудной компании в Еравнинском районе Бурятии локализован. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

"По состоянию на 14:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) пожар в неэксплуатируемом помещении цеха флотации Озерной горнорудной компании локализован. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются", - говорится в сообщении.

Пожар на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошел утром на площади 500 кв. м. К тушению привлечено более 30 специалистов, 18 единиц техники.

Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль ход и результаты проверки, а также установление обстоятельств возгорания в помещении. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

ГОК расположен на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.