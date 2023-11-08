ФСБ задержала жителя Бурятии, склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ

Возбуждено уголовное дело о госизмене

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - сообщили в ЦОС.

"В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка "Азов" (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ)", - сообщили в ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).