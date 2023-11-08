В Белгородской области за сутки зафиксировали более 110 прилетов

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили одно домовладение и два транспортных средства

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за 7 ноября выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 110 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак дронами-камикадзе. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены одно домовладение и два транспортных средства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Казачье-Рудченское - установлено три прилета. Обошлось без последствий. Также здесь в результате атаки двух дронов-камикадзе повреждены два транспортных средства. Никто не пострадал", - написал Гладков.

В Грайворонском округе во вторник по окраине села Дроновка ВСУ выпустили пять минометных снарядов, в результате в одном частном домовладении выбито окно, посечены кровля и забор. На окраине села Сподарюшино с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас, также здесь противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе.

В Белгородском районе 7 ноября по селам Нехотеевка и Щетиновка было выпущено по три артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 9 минометных снарядов и 56 гранатометных выстрелов.

В Краснояружском районе по окраинам поселка Задорожный, сел Вязовое и Теребрено ВСУ выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка - три артиллерийских снаряда. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - установлено пять прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. "По хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - десять минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.