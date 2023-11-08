8 ноября, 06:55

В Югре суд взыскал с бывшего чиновника незаконно полученные почти 9 млн рублей

В прокуратуре сообщили, что на банковские счета бывшего сотрудника администрации Ханты-Мансийска и его супруги поступили деньги, законность получения которых они подтвердить не смогли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры взыскал с бывшего чиновника Ханты-Мансийска и его супруги почти 9 млн рублей, законность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти 9 млн рублей, полученных на тот момент действующим муниципальным служащим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее на банковские счета бывшего сотрудника администрации Ханты-Мансийска и его супруги поступили деньги. Но законность их получения они подтвердить не смогли. После чего прокурор обратился с иском в суд. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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