В Москве задержан подозреваемый, угрожавший жене Александра Коца

Задержанный хотел таким образом воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина, угрожавший жене журналиста Александра Коца, задержан правоохранительными органами в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК, таким образом задержанный хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

"Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1995 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК и допрошен.

По данным следствия, 7 ноября мужчина угрожал жене Коца на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста.