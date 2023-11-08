В Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Филипоненко

Депутат регионального парламента Юрий Юров напомнил, что 21 февраля на Михаила Филипоненко уже было совершено покушение

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал Юров.

Он напомнил, что 21 февраля на Филипоненко уже было совершено покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина.