В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища

ТАСС, 8 ноября. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

Как сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе на время тревоги не ходил морской и наземный транспорт.

Позже Развожаев сообщил об отмене тревоги.

Жителям разрешили покинуть укрытия. Как уточняется в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работа наземного общественного транспорта возобновлена.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки", - добавил Развожаев.

В новость внесены изменения (10:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.