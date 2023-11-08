8 ноября, 07:30,
обновлено 8 ноября, 07:42

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища

ТАСС, 8 ноября. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

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Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

Как сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе на время тревоги не ходил морской и наземный транспорт.

Позже Развожаев сообщил об отмене тревоги.

Жителям разрешили покинуть укрытия. Как уточняется в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работа наземного общественного транспорта возобновлена.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки", - добавил Развожаев.

В новость внесены изменения (10:42 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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