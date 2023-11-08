Суд приговорил к 19 годам колонии военного ВСУ, убившего мирного жителя в ДНР

Антон Чередник обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Чередника к 19 годам колонии по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил Чередника признать виновным <…> и назначить наказание [в виде лишения свободы] на срок 19 лет", - сказал судья.

Ранее прокурор просил суд назначить Череднику 17 лет колонии.

Адвокат осужденного Владимир Бакулов сообщил журналистам, что сторона защиты обжалует приговор. "Чередник заявил, что желает обжаловать приговор. Он будет готовить апелляционную жалобу, а также заявит ходатайство о дополнительном ознакомлении с делом", - сказал Бакулов.

Военнослужащий ВСУ обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

В июне 2022 года СК сообщил, что Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявлено обвинение. По данным ведомства, 27 марта 2022 года Чередник в поселке Мирный города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.