В ДНР задержали причастных к корректировке огня по Донецку

Ими являются двое граждан России, сообщили в региональном управлении ФСБ

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали причастных к корректировке обстрелов по Донецку. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержаны двое граждан РФ, причастных к корректировке огня противника по гражданской инфраструктуре Донецка", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные использовали мессенджеры и соцсети для передачи информации украинским спецслужбам, включающие фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в аварийно-спасательных работах.

Следственные органы в ближайшее время дадут процессуальную оценку по этому факту.