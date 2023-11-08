8 ноября, 07:56,
обновлено 8 ноября, 08:04
Военная операция на Украине

В ДНР задержали причастных к корректировке огня по Донецку

Ими являются двое граждан России, сообщили в региональном управлении ФСБ

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали причастных к корректировке обстрелов по Донецку. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержаны двое граждан РФ, причастных к корректировке огня противника по гражданской инфраструктуре Донецка", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные использовали мессенджеры и соцсети для передачи информации украинским спецслужбам, включающие фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в аварийно-спасательных работах.

Следственные органы в ближайшее время дадут процессуальную оценку по этому факту. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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