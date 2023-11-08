Гособвинение в Новосибирске запросило девять лет колонии для экс-сенатора по делу о взятке

Государственный обвинитель также просил суд назначить Владимиру Лаптеву штраф в размере 35,8 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Гособвинение запросило девять лет в колонии строгого режима и штраф более 35 млн рублей для бывшего члена Совета Федерации и экс-депутата заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"По совокупности преступлений государственный обвинитель просил суд назначить Лаптеву наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей. Также он просит на 4 года лишить Лаптева права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - говорится в сообщении.

В начале августа сообщалось, что уже бывшего депутата заксобрания региона и бывшего сенатора Лаптева обвинили в мошенничестве - фиктивном трудоустройстве дочери и знакомой. Он также обвиняется в коррупции по нескольким эпизодам. Согласно материалам дела, он получил взятку от коллеги по заксобранию за возможность занять оплачиваемую должность, а также несколько раз пытался подкупить мирового судью Куйбышевского района, убеждая ее принять ложное решение по делу своего знакомого из силовых структур. Бывшему сенатору вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 291 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Дочь и знакомую Лаптева, которых он фиктивно устроил на работу своими помощницами, признали виновными в мошенничестве в октябре.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации. В 2020 году избран депутатом новосибирского заксобрания от партии "Единая Россия" (до 2015 года он в течение трех созывов также избирался в региональный парламент). В октябре 2023 года Лаптева досрочно лишили мандата депутата заксобрания региона.