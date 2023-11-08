В ЛНР заявили, что взрывчатку в автомобиль Филипоненко заложили под сиденье водителя

Подрыв произошел, когда депутат парламента выехал из дома на улицу Парашютную, сообщили в оперативных службах региона

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Взрывчатку в автомобиль депутата Народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко заложили под сидение водителя. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда он уже выехал из дома на улицу Парашютную. Взрывчатку заложили под водительским креслом", - сказал сотрудник оперативных служб республики.

Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров 8 ноября сообщил о гибели Филипоненко. Он напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, взорвали его машину.