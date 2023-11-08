Карельские таможенники пресекли вывоз в Финляндию старинной книги сказок

Владелица не предоставила необходимые документы

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 ноября. /ТАСС/. Карельские таможенники пресекли нелегальный вывоз книги со сказками, изданной в 1913 году. Ее изъяли на границе с Финляндией, так как владелица не предоставила необходимые документы, сообщили в пресс-службе таможни.

"Старинную книгу карельские таможенники нашли в автомобиле гражданки России, следовавшей в Финляндию. При выезде из страны женщина не задекларировала потрепанное временем печатное издание и не предоставила разрешительных документов на его вывоз", - сказано в сообщении.

Согласно заключению экспертов, у женщины изъяли "Золотую книгу сказок всех стран и народов", изданную в 1913 году в Москве. Она содержит хромолитографированные картинки по акварелям художника Артура Шенера. Книга относится к категории культурных ценностей, при вывозе которых нужно предоставлять заполненную пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).