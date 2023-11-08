Суд Брянска отказался менять приговор по делу об истязании мужчины в прямом эфире

Сторона защиты считала, что унижение и высмеивание потерпевшего не может квалифицироваться таким образом

БРЯНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Брянский областной суд не удовлетворил жалобу на приговор стримерам, осужденным за истязание мужчины в прямом эфире. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения жалоб, посчитав доказанным, что потерпевший зависел от подсудимых материально (не работал, не имел документов и постоянного места жительства) и испытывал психические страдания от совершаемых над ним насильственных действий. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Защита просила отменить приговор из-за отсутствия состава преступления. По ее доводам, унижение и высмеивание потерпевшего не может квалифицироваться как истязание, а зависимость потерпевшего от осужденных материалами дела не подтверждается.

Ранее суд установил, что с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года осужденные регулярно издевались физически и морально над жителем Ярославля, который находился от них в материальной и иной зависимости. Они обливали его водой и другими жидкостями, закапывали в землю, заставляли есть опасные для здоровья продукты. Издевательства они вели в прямом эфире, получая за это денежное вознаграждение от зрителей.

Фигурантов приговорили к 3 годам и 7 месяцам, 3 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.