8 ноября, 09:20

В Москве эвакуировали строительный университет из-за угрозы взрыва

Ожидается прибытие сотрудников экстренных служб и кинологов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Московском государственном строительном университете, в целях безопасности проведена эвакуация. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва в Московском государственном строительном университете, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 2. В целях безопасности проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Ожидается прибытие сотрудников экстренных служб и кинологов для проверки здания и прилегающей территории. 

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