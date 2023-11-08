В Москве эвакуировали строительный университет из-за угрозы взрыва

Ожидается прибытие сотрудников экстренных служб и кинологов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Московском государственном строительном университете, в целях безопасности проведена эвакуация. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва в Московском государственном строительном университете, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 2. В целях безопасности проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Ожидается прибытие сотрудников экстренных служб и кинологов для проверки здания и прилегающей территории.