Группа депутатов в Раде требует возбудить уголовное дело о хищениях в Минобороны

По словам главы объединения "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, Счетная палата в отчете подтвердила информацию о коррупции в военном ведомстве Украины во время военного положения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Межфракционное депутатское объединение в Верховной раде "Разумная политика" обратилось к правоохранительным органам с просьбой возбудить уголовное дело по факту миллиардных хищений в Минобороны Украины. Об этом сообщил глава объединения Дмитрий Разумков.

"Разумная политика" обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Госбюро расследований с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения миллиардов в Минобороны", - написал Разумков в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что еще неделю назад Счетная палата в своем отчете официально подтвердила информацию об огромной коррупции в Минобороны во время военного положения, "но ни руководство парламента, ни большинство, ни сама Счетная палата не захотели обращаться к правоохранителям по этому поводу". 31 октября украинские СМИ опубликовали доклад Счетной палаты, которая провела аудит Минобороны. Счетная палата подтвердила злоупотребления в ведомстве, в частности закупку в первые шесть месяцев 2023 года продовольствия для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных.

В январе украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании нескольких документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. На фоне разразившегося скандала потеряли посты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, бывший замглавы "Промоборонэкспорта" Владимир Терещенко. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях, а позднее добавлены новые - в организации закупок некачественных бронежилетов.

В августе в Минобороны последовал новый скандал, названный на Украине "курткогейтом". Как выяснили журналисты, ведомство, закупившее легкие камуфляжные куртки, поставило их в армию уже как зимние по завышенной втрое цене. По цене, втрое превышающей фактическую, были поставлены и шлемы, не соответствовавшие заявленному уровню защиты. После этого в отставку были отправлены глава Минобороны Алексей Резников и все его заместители. Главой ведомства был назначен Рустем Умеров.

Дмитрий Разумков - бывший спикер Верховной рады. Во время предвыборной кампании 2019 года шел первым номером президентской партии "Слуга народа", однако из-за разногласий с командой президента Владимира Зеленского и руководством партии в 2021 году был отправлен в отставку с поста главы парламента. Разумков не вернулся во фракцию "Слуги народа", а организовал свою межфракционную группу "Разумная политика". Опросы общественного мнения показывали, что рейтинг Разумкова тогда существенно повысился, а некоторые политологи тогда даже называли его возможным соперником Зеленского на президентских выборах 2024 года.