В Рязани несколько детсадов, школ и 60 домов остались без тепла из-за аварии

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 8 ноября. Несколько детских садов, школ и около 60 домов остались в Рязани без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Прокуратура проводит проверку, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по региону.

"В связи с отключением 8 ноября 2023 года отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах и на социальных объектах, вызванных прорывом теплотрассы, организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей, в связи с аварийным ремонтом на теплотрассе до окончания восстановительных работ без горячего водоснабжения и отопления остались порядка 60 домов на 13 улицах Рязани. Под отключения попали также два детсада на улицах Кальной и Быстрецкой, две школы на ул. Лермонтова и Кальной, а также бассейн РГУ и Рязанская школа-интернат на ул. Макаренко.