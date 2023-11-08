В Казани при пожаре в пятиэтажном доме погиб один человек

Пожарные спасли 11 человек

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб по время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Казани. Пожарным удалось спасти 11 человек, в том числе 2 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

"В 23:57 7 ноября поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа по ул. Гудованцева, 47 в Казани. По прибытии пожарных происходило горение вещей и мебели в квартире на площади 6 кв. м, едкий дым распространился по подъезду. <...> в горевшей квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

В 00:16 открытое горение ликвидировано. Пожарные спасли 11 человек, в том числе 2 детей, с пятого этажа.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.