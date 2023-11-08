Следствие потребовало ареста замглавы МВД Дагестана по делу о взятке

Еще одним фигурантом уголовного дела выступает заместитель начальника следственного управления МВД по региону

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под стражу заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан - начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковника юстиции Исмаилова Р. И.", - сказали в суде.

Ранее о задержании Исмаилова сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски.

По данным ведомства, еще одним фигурантом уголовного дела выступает заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапуров Д. К. Оба доставлены в Москву для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.