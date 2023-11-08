Прокурор запросил восемь лет для активистки Скочиленко по делу о фейках об СВО

По версии следствия, в одном из сетевых магазинов подозреваемая заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине, компрометирующим российскую армию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Сторона обвинения попросила назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы художнице-активистке Александре Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"В прениях прокурор просил назначить Скочиленко наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года", - рассказали в пресс-службе.

Скочиленко была задержана и помещена под стражу в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, 31 марта того же года в одном из сетевых магазинов на Малом проспекте Васильевского острова женщина заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине, компрометирующим российскую армию.

В случае установления вины Скочиленко грозит наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.