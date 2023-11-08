Что известно о гибели депутата Филипоненко в Луганске

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске при подрыве автомобиля. Возбуждено уголовное дело, в том числе о теракте.
Ранее Филипоненко возглавлял управление Народной милиции ЛНР, а также руководил представительством республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства теракта
- В автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство, рассказал его сын Луганскому информационному центру.
- В правительстве региона подтвердили информацию о подрыве машины.
- Собеседник ТАСС в оперативных службах республики рассказал, что взрывчатку подложили под водительское кресло. Взрыв прогремел, когда Филипоненко выехал из дома.
Реакция властей
- Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.
- Следователи проводят осмотр автомобиля и места происшествия, назначены экспертизы.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник и спикер регионального парламента Денис Мирошниченко выразили соболезнования в связи с гибелью Филипоненко.
Прошлое покушение
- Это не первое покушение на Филипоненко - 21 февраля 2022 года его машину взорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК. Сообщалось, что он получил ранения.
Что известно о Филипоненко
- Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1998 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "промышленное и гражданское строительство".
- Работал горнорабочим и слесарем-монтажником, позднее занялся бизнесом. В 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска.
- В 2014 году, как отметил Пасечник, Филипоненко "без раздумий" вступил в народное ополчение. Проходил военную службу до 2022 года.
- В Народном совете ЛНР депутат руководил фракцией ЛДПР.