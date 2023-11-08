Что известно о гибели депутата Филипоненко в Луганске

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске при подрыве автомобиля. Возбуждено уголовное дело, в том числе о теракте.

Ранее Филипоненко возглавлял управление Народной милиции ЛНР, а также руководил представительством республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства теракта

В автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство, рассказал его сын Луганскому информационному центру.

В правительстве региона подтвердили информацию о подрыве машины.

Собеседник ТАСС в оперативных службах республики рассказал, что взрывчатку подложили под водительское кресло. Взрыв прогремел, когда Филипоненко выехал из дома.

Реакция властей

Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.

Следователи проводят осмотр автомобиля и места происшествия, назначены экспертизы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник и спикер регионального парламента Денис Мирошниченко выразили соболезнования в связи с гибелью Филипоненко.

Прошлое покушение

Это не первое покушение на Филипоненко - 21 февраля 2022 года его машину взорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК. Сообщалось, что он получил ранения.

Что известно о Филипоненко