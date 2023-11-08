8 ноября, 10:05
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Что известно о гибели депутата Филипоненко в Луганске

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске при подрыве автомобиля. Возбуждено уголовное дело, в том числе о теракте.

Ранее Филипоненко возглавлял управление Народной милиции ЛНР, а также руководил представительством республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства теракта

  • В автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство, рассказал его сын Луганскому информационному центру.
  • В правительстве региона подтвердили информацию о подрыве машины.
  • Собеседник ТАСС в оперативных службах республики рассказал, что взрывчатку подложили под водительское кресло. Взрыв прогремел, когда Филипоненко выехал из дома.

Реакция властей

  • Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.
  • Следователи проводят осмотр автомобиля и места происшествия, назначены экспертизы.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник и спикер регионального парламента Денис Мирошниченко выразили соболезнования в связи с гибелью Филипоненко.

Прошлое покушение

  • Это не первое покушение на Филипоненко - 21 февраля 2022 года его машину взорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК. Сообщалось, что он получил ранения.

Что известно о Филипоненко

  • Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1998 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "промышленное и гражданское строительство".
  • Работал горнорабочим и слесарем-монтажником, позднее занялся бизнесом. В 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска.
  • В 2014 году, как отметил Пасечник, Филипоненко "без раздумий" вступил в народное ополчение. Проходил военную службу до 2022 года.
  • В Народном совете ЛНР депутат руководил фракцией ЛДПР.
 
Теги:
РоссияПасечник, Леонид ИвановичЛНР
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