В Подмосковье мужчину осудили пожизненно за убийство подростка в 2009 году

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 15-летнюю девочку в лесу, изнасиловал ее, а затем задушил

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, изнасиловавшего и убившего 15-летнюю девочку 14 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю Оренбургской области. Он признан виновным в убийстве 15-летней девочки, сопряженном с изнасилованием, а также в уклонении от административного надзора (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2009 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 15-летнюю девочку в лесу около деревни Фенино Серпуховского района. Он изнасиловал ее, а затем задушил. Мужчина украл телефон погибшей, накрыл ее тело еловыми ветками и скрылся. "С заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней в правоохранительные органы обратились родственники, спустя сутки тело девочки было найдено", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в подмосковном главке СК, продав украденный телефон в Туле, подсудимый уехал в Белгородскую область, где в 2011 году совершил еще одно убийство и был осужден на 10 лет. Отбыв наказание, он нарушил установленный административный надзор и уехал с места пребывания в Республику Адыгея.

В пресс-службе отметили, что преступление долго оставалось нераскрытым, но работа следователей по установлению виновного и привлечению его к ответственности не прекращалась. В ходе работы с материалами уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях прошлых лет удалось установить, что при продаже телефона в Туле мужчина был заснят камерой видеонаблюдения, и у органов следствия был его портрет. Проведя работу с жителями населенного пункта, в котором было совершено убийство девочки, следователи установили нескольких свидетелей, узнавших осужденного по портрету. В дальнейшем было установлено его местонахождение, в январе 2023 года он был задержан.