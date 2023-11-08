8 ноября, 10:08

В двух провинциях ЮАР объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

За два месяца в местных реках произошел сильный подъем, затопило автодороги

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Чрезвычайное положение объявили в двух провинциях ЮАР из-за вызванных проливными дождями наводнений. Об этом сообщил национальный центр по противодействию стихийным бедствиям.

Речь идет о провинциях Западный Кейп и Восточный Кейп. В результате выпавших за последние два месяца осадков произошел подъем воды в реках, затоплены многочисленные автодороги провинций. Информации о пострадавших в результате наводнений и оползней нет.

Чрезвычайное положение дает возможность местным властям обратиться к правительству страны за экстренной финансовой помощью. 

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