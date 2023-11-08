8 ноября, 10:29

В Петербурге ученик пришел в школу с арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице

Валерий Матыцин/ ТАСС, архив
© Валерий Матыцин/ ТАСС, архив

Пострадавшую госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после происшествия в средней школе на 5-й линии Васильевского острова, куда подросток пришел с пластиковым арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице. Пострадавшую госпитализировали с травмой глаза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз, после чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза", - говорится в сообщении.

Нападавшего ученика передали психологам для оказания помощи. Как установили полицейские, в школе мальчика характеризуют положительно, сам он из полной семьи и на учете в полиции не состоит.

В пресс-службе Василеостровского района уточнили, что инцидент произошел в среду утром в школе №21 им. Э.П. Шаффе. "В школу были вызваны родители мальчика. Подростка задержали, уроки идут по расписанию. Администрация Василеостровского района и руководство школы, со своей стороны, разбираются в ситуации, чтобы принять необходимые меры по поводу случившегося, а также по профилактике и недопущению подобных ситуаций", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация