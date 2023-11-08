В Петербурге ученик пришел в школу с арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице

Пострадавшую госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после происшествия в средней школе на 5-й линии Васильевского острова, куда подросток пришел с пластиковым арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице. Пострадавшую госпитализировали с травмой глаза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз, после чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза", - говорится в сообщении.

Нападавшего ученика передали психологам для оказания помощи. Как установили полицейские, в школе мальчика характеризуют положительно, сам он из полной семьи и на учете в полиции не состоит.

В пресс-службе Василеостровского района уточнили, что инцидент произошел в среду утром в школе №21 им. Э.П. Шаффе. "В школу были вызваны родители мальчика. Подростка задержали, уроки идут по расписанию. Администрация Василеостровского района и руководство школы, со своей стороны, разбираются в ситуации, чтобы принять необходимые меры по поводу случившегося, а также по профилактике и недопущению подобных ситуаций", - говорится в сообщении.