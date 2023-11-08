Замглавы МВД Дагестана обвиняют в получении двух взяток и превышении полномочий

Суть обвинений в суде не уточнили

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову и его подчиненному предъявлены обвинения в получении двух взяток и превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия об их аресте.

"Абдулгапурову Д. К. и Исмаилову Р. И. предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ", - сказали в пресс-службе. Суть обвинений в суде не уточнили.

Ранее о задержании Исмаилова сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски.

По данным ведомства, еще одним фигурантом уголовного дела выступает заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапуров Д. К. Оба доставлены в Москву для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.