СК возбудил дело по факту проживания жителей Иванова в 60 аварийных домах

Конкретные сроки расселения людей не установлены с 2017 года, рассказали в региональном СК

ТАСС, 8 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту проживания 1,5 тыс. жителей Иванова в более 60 многоквартирных домах, подлежащих сносу или реконструкции. Должностными лицами администрации города в том числе не принято мер по переселению граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Иванова СУ СК России по Ивановской области по факту проживания граждан в аварийном жилье возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2017 года по октябрь 2023-го более 60 многоквартирных домов были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Вместе с тем, полагает следствие, должностные лица городской администрации не приняли мер по переселению жителей из аварийных домов и своевременному проведению дополнительных обследований.

В прокуратуре региона добавили, что конкретные сроки расселения домов, в которых проживают порядка 1,5 тыс. человек, до сих пор не установлены.

"Кроме того, обладая достоверными сведениями о наличии признаков аварийности еще 17 многоквартирных домов <…> , управление жилищно-коммунального хозяйства городской администрации в течение длительного времени не принимает меры по организации проведения необходимых технических обследований", - сказали в областной прокуратуре, добавив, что решения о признании домов аварийными необоснованно откладывались на срок от нескольких месяцев до года.