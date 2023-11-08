В Подмосковье судебный пристав со стрельбой задержал нападавшего с ножом на прохожих

ЧП произошло в Люберцах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Судебный пристав со стрельбой задержал нападавшего с ножом на прохожих в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, рядом с отделом судебных приставов в Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина получила ножевое ранение, ей оказывается помощь, сам нападавший с огнестрельным ранением госпитализирован. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, он привлекался к ответственности за кражу, грабеж и хулиганство.

Следственный комитет подтвердил факт нападения на женщину с ребенком. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщили в ГСУ СК России по Московской области

"В следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц в Люберцах. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области", - говорится в сообщении.