8 ноября, 10:47,
обновлено 8 ноября, 11:22

В Подмосковье судебный пристав со стрельбой задержал нападавшего с ножом на прохожих

Обстановка на месте происшествия
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Московской области

ЧП произошло в Люберцах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Судебный пристав со стрельбой задержал нападавшего с ножом на прохожих в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, рядом с отделом судебных приставов в Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина получила ножевое ранение, ей оказывается помощь, сам нападавший с огнестрельным ранением госпитализирован. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, он привлекался к ответственности за кражу, грабеж и хулиганство.

Следственный комитет подтвердил факт нападения на женщину с ребенком. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщили в ГСУ СК России по Московской области

"В следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц в Люберцах. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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